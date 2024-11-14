На Львівщині під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами: подробиці інциденту (фото, відео)

Причини загоряння рейсового автобуса поки невідомі

У місті Стрий на Львівщині під час руху загорівся рейсовий автобус з пасажирами. Пожежа сталася сьогодні, 14 листопада, близько 15 години дня у центральній частині міста.

Завдяки швидкій реакції водія та пасажирів усі люди встигли самостійно залишити транспортний засіб ще до прибуття рятувальників. За інформацією пресслужби ДСНС у Львівській області, повідомлення про займання надійшло о 14:44.

На місце події оперативно прибули вогнеборці міста Стрий. Пожежникам знадобилось лише 16 хвилин, щоб повністю ліквідувати займання — о 15:00 вогонь було приборкано.

Внаслідок надзвичайної події ніхто з пасажирів не постраждав. Усі люди вчасно покинули салон транспортного засобу.

Наразі фахівці встановлюють причини загоряння рейсового автобуса. Деталі події з'ясовуються. Місцева влада та відповідні служби проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві посеред дороги спалахнула маршрутка. Це сталося прямо на зупинці громадського транспорту біля гуртожитку Національного університету біоресурсів та природокористування України.