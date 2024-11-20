У Тернополі другий день шукають злодія, який побив жінку в магазині (відео)

Молодик потрапив на камери відеоспостереження

У Тернополі поліція розшукує чоловіка, який скоїв напад на жінку в супермаркеті на бульварі Тараса Шевченка. Інцидент стався ще 22 жовтня, а хлопець потрапив на камери відеоспостереження. Проте молодика досі не знайшли.

На оприлюдненому відеозаписі видно молодика у спортивному костюмі з капюшоном, який зайшов до торгівельного закладу. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу зловмисника.

Будь-яку інформацію щодо місцезнаходження підозрюваного можна повідомити за телефонами: (0352) 27-11-70, 097-999-12-69 або за номером екстреного виклику "102".

За даними правоохоронців, потерпіла тернополянка зазнала тілесних ушкоджень. Наразі триває розслідування справи для встановлення всіх обставин події та ступеня тяжкості завданих травм.

Довідка. Відповідно до Кримінального кодексу України, покарання за нанесення тілесних ушкоджень варіюється залежно від їх тяжкості. Законодавство розрізняє легкі (стаття 125), середні (стаття 122) та тяжкі (стаття 121) тілесні ушкодження.

На визначення міри покарання впливають додаткові фактори: стан зловмисника під час скоєння злочину, наявність обтяжуючих обставин та попередніх правопорушень.

Раніше "Телеграф" також писав, що на Хмельниччині чоловік побив жінку та покусав її. Що йому загрожує.