Вышел из дома родителей и не вернулся: под Днепром нашли мертвым известного журналиста и военного

До своей смерти Андрей работал в СМИ Днепра, а в 2024 году был мобилизован в ряды Сил обороны Украины

В четверг, 19 декабря, под Днепром нашли мертвым известного журналиста и военнослужащего Андрея Никитина. Он вышел из дома родителей в селе Башмачка Солонянского района Днепропетровской области 12 декабря, не вернулся и не выходил на связь.

Об этом сообщила в Facebook его сестра Татьяна Латай. Она добавила, что дата и место похорон Андрея будут известны позже.

"Спасибо всем кинологам, полицейским и всем неравнодушным, кто присоединился к поиску…", — написала Латай.

Андрей Никитин был известным журналистом в Днепре: он работал во многих региональных и всеукраинских СМИ. Среди них — "Днепровская правда", "Сегодня", "Наше Місто" и телеканал "Відкритий": там он был ведущим программы "Шах и мат".

Он окончил исторический факультет Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, а в 2024 году стал военнослужащим Сил обороны Украины. Причины смерти Андрея сейчас неизвестны: правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Желтых Водах Днепропетровской области попрощались с защитником Украины Игорем Перевизныком, который погиб на войне с Россией.