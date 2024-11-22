Погиб от ракетного удара: в Одесской области похоронили 36-летнего капитана полиции (фото)

36-летний полицейский служил в полиции Одесской области десять лет

В Одесской области простились со следователем полиции Вадимом Зезюлиным, погибшим от ракетного удара России. Полицейский получил смертельные ранения при обстреле центра Одессы 18 ноября.

Капитан полиции два дня находился в больнице, но 20 ноября его сердце остановилось. Об этом сообщается на официальной странице МВД Украины в Facebook.

36-летний милиционер служил в полиции Одесской области десять лет. Вадим Зезюлин начал работу в органах внутренних дел в 2014 году. Все это время он посвятил работе следственных подразделений.

Роковое ранение капитан полиции получил во время очередного обстрела города. Врачи боролись за его жизнь, но спасти полицейского не удалось.

Вадима Зезюлина похоронили со всеми почестями. Коллеги и руководство МВД Украины выразили соболезнования родным и близким полицейского.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". В результате атаки погибли 10 человек, ранения получили 47 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что сбитие ракеты не помогло избежать трагедии в Одессе. Сбитая ракета упала в жилищный сектор Приморского района города.