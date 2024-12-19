Вийшов з дому батьків і не повернувся: під Дніпром знайшли мертвим відомого журналіста і військового

До своєї смерті Андрій працював у ЗМІ Дніпра, а у 2024 році був мобілізований до лав Сил оборони України

У четвер, 19 грудня, під Дніпром знайшли мертвим відомого журналіста і військовослужбовця Андрія Нікітіна. Він вийшов із дому батьків у селі Башмачка Солонянського району Дніпропетровської області 12 грудня, не повернувся і не виходив на зв’язок.

Про це повідомила у Facebook його сестра Тетяна Латай. Вона додала, що дата та місце похорону Андрія будуть відомі пізніше.

"Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим хто долучився до пошуку…", — написала Латай.

Андрій Нікітін був відомим журналістом у Дніпрі: він працював у багатьох регіональних та всеукраїнських ЗМІ. Серед них – "Дніпровська правда", "Сьогодні", "Наше Місто" та телеканал "Відкритий": там він був ведучим програми "Шах і мат".

Він закінчив історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а в 2024 році став військовослужбовцем Сил оборони України. Причини смерті Андрія наразі невідомі: правоохоронні органи з’ясовують усі обставини.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Жовтих Водах Дніпропетровської області попрощалися із захисником України Ігорем Перевізником, який загинув на війні з Росією.