"Сковорода в шоке": в Полтаве философу на голову монумента нацепили тряпку (фото)

Вадим Назаренко раскритиковал этот монумент

В Полтаве в сквере возле Малой академии искусств был установлен монумент известному странствующему украинскому философу Григорию Сковороде. Однако на голове памятника повесили ветошь.

В местных телеграм-каналах шутят, мол, закрыли ему глаза, "чтобы не видел дороги в городе".

"Памятник Сковороде установили на Соборности. Глаза закрыли, чтобы тот не видел дороги в городе?", — говорится в сообщении.

Местные прокомментировали эту новость. Не всем понравился памятник. Люди возмущены тем, куда потратили деньги.

Что с памятником не так

Украинский историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово Вадим Назаренко подверг критике этот монумент. На своей странице в Facebook он написал, что из-под пленки памятника торчат босые ноги, хотя на самом деле Григорий Сковорода не ходил босиком.

"Это откровенное повторение советских стереотипов о босоногом философе", — написал Назаренко. Он также опубликовал стоп-кадр из видеосюжета об установке памятника, на котором видно, как босые ноги выглядывают из-под пленки.

Григорий Сковорода родился 22 ноября (3 декабря по новому стилю) 1722 в селе Чернухи (тогда Киевская губерния Российской империи, сейчас — Полтавская область Украины), а умер 29 октября (9 ноября по новому стилю) 1794 в селе Ивановка (тогда Харьковское ) имение Российской империи, сейчас – Харьковская область Украины. Он прожил 71 год.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове квадроберы и хобихорсеры проведут батл.