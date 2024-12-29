Украинка узнала об измене мужчины с видео в TikTok: детали невероятной истории

Украинцы начали снимать шутки

В Украине популярная сеть Тик-Ток не только популярна, но и познавательна. Так, украинка узнала, что ей изменяет мужчина, которого она застукала на видео, опубликованном другими пользователями в Буковеле.

Об этом сообщила женщина, которая снимала то же видео. По ее словам, она публиковала ролик по теме цен отдыха в Буковеле, где показывала нарезку кадров. На одном из таких моментов и засветился мужчина с любовницей в бассейне.

"Женщина увидела мужа с любовницей и обратилась ко мне за подтверждением. Это просто не укладывается у меня в голове уже несколько дней, и я в шоке, что в жизни реально так все может происходить. В конце ноября я поехала в Буковель, чтобы отпраздновать свой день рождения, потому что я веду свой блог в TikTok, конечно же без контента из этой поездки не обошлось. За 3 дня я отсняла сотни людей, которые попали в кадр то в каком-то кафе, то в отеле на завтраках, и на одном из кадров засветился мужчина с женщиной. Точнее с любовницей", — рассказывает она.

Затем, когда она приехала домой и начала монтировать видео и выложила в сеть. По ее словам, на одном из фрагментов засветилась та пара, а сам ролик набрал много просмотров. Его увидела женщина, которая на самом деле является женой этого мужчины.

"В сообщении она попросила меня даже повести, в какие даты я снимала эти кадры, и если честно, в первые минуты я очень усомнилась, стоит ли вообще отвечать. А если она, например, его спутала с кем-нибудь? А если я подтверждаю дать, и семья тогда из-за меня рассорится? У меня впечатление, что я побывала в каком-нибудь турецком сериале, ей Богу", — добавляет автор.

Она все же ответила и отметила, что, возможно, она его спутала с кем-то. Ведь некоторые кадры сняты в очень светлых местах.

"Но ответ ее, к сожалению, подтвердил то, что это был реально он, и с одной стороны мне было очень грустно, что из-за моего видео теперь семья возможно распадется, а с другой, я даже в определенной степени рада, что она узнала об этом сейчас, а не через несколько лет, например. Вот такая она жизнь. Оказывается, моя мама в детстве была права, когда говорила, что вся ложь рано или поздно вылезет наружу", — подытожила она.

Ниже то же видео, где жена узнала об измене мужа.

Видео, где девушка рассказывает об измене также набрало много просмотров. Украинцы стали снимать реакцию и писать комментарии. Одни встали на сторону жены, другие были против того, что автор это опубликовала.

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