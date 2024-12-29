Українка дізналася про зраду чоловіка з відео в TikTok: деталі неймовірної історії

Українці почали знімати жарти

В Україні популярна мережа Тік-Ток є не тільки популярною, але й пізнавальною. Так, українка дізналась, що їй зраджує чоловік, якого вона застукала на відео, котре опублікували інші користувачі у Буковелі.

Про це повідомила жінка, яка знімала те саме відео. За її словами, вона публікувала ролик на тему цін відпочинку у Буковелі, де показувала нарізку кадрів. На одному з таких моментів і засвітився чоловік з коханкою в басейні.

"Жінка побачила чоловіка з коханкою і звернулася до мене за підтвердженням. Це просто не вкладається в мене в голові вже декілька днів, і я в шоці, що в житті реально так усе може відбуватись. В кінці листопада я поїхала у Буковель, щоб відсвяткувати свій день народження, бо я веду свій блог у TikTok, звичайно ж без контенту з цієї поїздки не обійшлося. За 3 дні я відзняла сотні людей, які потрапили в кадр то в якомусь кафе, то в готелі на сніданках, і на одному із кадрів засвітився чоловік із жінкою. Точніше з коханкою", — розповідає вона.

Потім, коли вона приїхала додому та почала монтувати відео і виклала у мережу. За її словами на одному з фрагментів засвітилась та пара, а сам ролик набрав багато переглядів. Його побачила, жінка, яка насправді є дружиною цього чоловіка.

"У повідомленні вона попросила мене навіть повісти, в які дати я знімала ці кадри, і якщо чесно, в перші хвилини я дуже засумнівалася, чи варто взагалі відповідати. А якщо вона, наприклад, його сплутала з кимось? А якщо я підтверджу дати, і сім'я тоді через мене розсвариться? В мене враження, що я побувала в якомусь турецькому серіалі, їй Богу", — додає авторка.

Вона все ж таки відповіла і наголосила на тому, що можливо вона його сплутала з кимось. Адже деякі кадри відзняті у дуже світлих місцях.

"Але відповідь її, на жаль, підтвердила те, що це був реально він, і з одного боку мені було дуже сумно, що через моє відео тепер сім'я можливо розпадеться, а з іншої, я навіть певною мірою рада, що вона дізналась про це зараз, а не через декілька років, наприклад. Ось таке воно життя. Виявляється, моя мама в дитинстві мала рацію, коли казала, що уся брехня рано чи пізно вилізе назовні", — підсумувала вона.

Нижче те саме відео, де дружина дізналась про зраду чоловіка.

Відео, де дівчина розповідає про зраду також набрало багато переглядів. Українці почали знімати реакцію та писати коментарі. Одні стали на сторону дружини, інші були проти того, що авторка це опублікувала.

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