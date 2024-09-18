В "Авроре" продаются тетради с российскими алфавитом: как в компании прокомментировали скандал (видео)

Пользователи возмущены ситуацией

В популярном магазине "Аврора" новый языковый скандал. Причиной стали тетради с русским алфавитом, который заметили пользователи сети.

Об этом стало известно из видео в Тик-Ток. Пользователь показал, что в отделе канцелярии продают тетради с русским алфавитом.

На нем заметен алфавит на трех языках, в частности, на украинском, русском и английском. Производитель – популярная компания ООО "Тетрада".

Они производят продукцию в Киевской области, Фастовского района. Дата производства тетрадей с алфавитом русского языка была еще в 2023 году.

Реакция "Авроры"

Официальная страница магазина прокомментировала ситуацию. Там заявили, что информацию передали в отдел и пообещали, что товар уберут со всех полок магазинов.

Комментаторы стали отвечать на это. Большинство из них пишет, что не нужно убирать товар, если он кому-то не нравится.

В комментариях под видео также нашёлся человек, якобы работающий в популярном магазине "Аврора". Комментатор пишет, что на складах до сих пор много товара написано на русском.

"Поэтому не волнуйтесь и молча покупайте", — пишет он.

Ему ответили другие пользователи и написали, что в настоящее время это ненормально.

На момент публикации материала "Телеграф" пытался пообщаться с работниками магазина "Аврора" и ООО "Тетрада". Однако трубку никто не поднял.

Ранее Телеграф писал, что в Одессе произошел языковой скандал с известной блогершей.