В "Авроре" продаются тетради с российскими алфавитом: как в компании прокомментировали скандал (видео)
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Пользователи возмущены ситуацией
В популярном магазине "Аврора" новый языковый скандал. Причиной стали тетради с русским алфавитом, который заметили пользователи сети.
Об этом стало известно из видео в Тик-Ток. Пользователь показал, что в отделе канцелярии продают тетради с русским алфавитом.
На нем заметен алфавит на трех языках, в частности, на украинском, русском и английском. Производитель – популярная компания ООО "Тетрада".
Они производят продукцию в Киевской области, Фастовского района. Дата производства тетрадей с алфавитом русского языка была еще в 2023 году.
Реакция "Авроры"
Официальная страница магазина прокомментировала ситуацию. Там заявили, что информацию передали в отдел и пообещали, что товар уберут со всех полок магазинов.
Комментаторы стали отвечать на это. Большинство из них пишет, что не нужно убирать товар, если он кому-то не нравится.
В комментариях под видео также нашёлся человек, якобы работающий в популярном магазине "Аврора". Комментатор пишет, что на складах до сих пор много товара написано на русском.
"Поэтому не волнуйтесь и молча покупайте", — пишет он.
Ему ответили другие пользователи и написали, что в настоящее время это ненормально.
На момент публикации материала "Телеграф" пытался пообщаться с работниками магазина "Аврора" и ООО "Тетрада". Однако трубку никто не поднял.
Ранее Телеграф писал, что в Одессе произошел языковой скандал с известной блогершей.