Криворожский "Бублик": где находится самая жесткая тюрьма Украины и как выглядит изнутри

Об этом месте в народе идет дурная слава

Криворожское учреждение исполнения наказаний №3, которое в народе прозвали "Бублик", считается одним из самых страшных пенитенциарных учреждений Украины. Здесь отбывают пожизненный срок заключения за совершение особо тяжких преступлений.

Вокруг этого места ходит очень много страшных слухов и домыслов. Здесь, по словам правозащитников, морально и физически "ламают" людей и издеваются над "постояльцами".

В колонию часто приезжают проверки, которые не обнаруживают критических нарушений, а все мелкие недочеты администрация быстро устраняет. "Телеграф" показывает, как выглядит "Бублик" изнутри.

История "Бублика"

Криворожское учреждение исполнения наказаний №3 было основано в 1989 году, а к 2010 году в учреждении содержалось более 950 человек. Здание построили по так называемому итальянскому проекту и оно имеет круглую форму. Внутри расположен хозяйственный двор и прогулочные дворики.

Это пенитенциарное учреждение получило название "Бублик" именно из-за особенности своей архитектуры, сверху напоминающей круг. Это уникальное для Днепропетровщины исправительное учреждение, которое выполняет функции следственного изолятора и исправительной колонии. Здесь находятся заключенные, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу, и осужденные, чья судьба уже определена судом.

"Как только человек переступает порог этого СИЗО, начинается жесточайшее психологическое и физическое давление. Там постоянно находятся люди в масках. Они запугивают людей, издеваются над ними. Когда заключенные выходят на прогулку, люди в масках выстраиваются с двух сторон и бьют их палками. Те, кто находились там достаточно долго, настолько приспособились преодолевать этот "коридор", что ухитрялись миновать его мастерски уклоняясь, в результате получали лишь несколько ударов палкой.

По команде нужно выскочить из камер и стать у стен. И начинаются издевательства: люди в масках отрабатывают на заключенных приемы рукопашного боя. Принимают участие в таких тренировках и "спортсмены". По неопытности в первые дни я терпел изо всех сил, падая на пол лишь от потери сознания…", — писало в своем расследовании "Зеркало недели".

Условия содержания

В открытом доступе можно найти не так уж много фотографий из "Бублика", так как объект является режимным. Однако кое-что обнаружить все-таки удалось.

Что же касается условий содержания, то они вполне приемлемы: в камерах стоят двухъярусные кровати, есть умывальник, унитаз и полки для книг.

В свободное время заключенные могут рисовать, играть в настольные игры или же заниматься спортом.

В 2021 году в "Бублике" сделали ремонт в 11 боксах-накопителях, кабинете старшего сборного отделения, фотодактилоскопической лаборатории, помещениях для проведения обысков.

В камерах медико-санитарной части поставили 11 мелаллопластиковых окон, а в душевой установили перегородки и новые двери.

Напомним, в Киеве есть шикарный особняк графини, который в один момент превратился в жуткую пыточную. Этот интересный образец усадебной застройки начала XX века выполнен в стиле ампир и может похвастаться богато украшенным фасадом, интерьерами с интересными рельефами и росписями, резными дверьми и позолотой.

Усадьба Уваровой является памятником архитектуры местного значения, однако в его застенках происходили страшные вещи от которых стынет кровь в жилах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находится атмосферная заброшенная гостиница из позапрошлого века и как выглядит этот отель-"призрак". К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников и притягивать внимание ценителей колоритных строений из прошлого.