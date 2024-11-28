VIP-СИЗО в Киеве. Как "сидят" депутаты, богачи и коррупционеры с горами кэша

В Лукьяновском СИЗО собрались богачи и политики

Киевский Лукьяновский следственный изолятор (или еще Лукьяновское СИЗО) является местом, где временно находятся арестованные судом украинцы до окончательного вердикта.

За последние несколько лет учреждение превратилось в VIP-заведение: под одной крышей находятся долларовые миллионеры, депутаты, задержанные на подозрении в коррупции чиновники. "Телеграф" решил вспомнить, кто сидит в известном СИЗО в Киеве и каковы условия их пребывания.

Звездный состав Лукьяновского СИЗО

Незаурядный состав "холодной" впечатляет. Согласно данным из открытых источников, здесь находится уже так много известных украинцев, что они теоретически могли бы разделиться на тюремные банды по профессиям или интересам, как в американских сериалах.

Депутат Евгений Шевченко (парламентская группа "Восстановление Украины"). Арестован минимум на 2 месяца (до 11 января 2025 года).

Депутат Евгений Шевченко в суде

Депутат Нестор Шуфрич (парламентская группа "Платформа за жизнь и мир"). Арестован по подозрению в государственной измене и финансировании Росгвардии в Крыму, он сидит в СИЗО больше года.

Депутат Александр Дубинский на судебном заседании

Депутат Александр Дубинский (внефракционный). Сидит в СИЗО больше года, что отпраздновал тортом. Подозревается в госизмене и внесении ложных сведений в официальные документы.

(внефракционный). Сидит в СИЗО больше года, что отпраздновал тортом. Подозревается в госизмене и внесении ложных сведений в официальные документы. Бывший Одесский военком-миллионер Евгений Борисов. Подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен. Его семья во время войны купила недвижимость у моря в Испании и автомобилей на миллионы долларов.

В СИЗО сидит более 15 месяцев, пытался оформить инвалидность для избежания ответственности.

Евгений Борисов, фото "Общественное"

Глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, известная делом о фейковых справках по инвалидности "уклонистам" и прокурорам. Судя по фотографиям наличных во время обысков, чиновница является долларовой миллионершей, а ее муж буквально "купался" в кэше.

Татьяна Крупа

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман. Состояние семьи впечатляет: это 17 квартир, 18 земельных участков, авто премиум-класса, банковские счета. Гринкевичи арестованы по делу о закупке некачественной одежды для ВСУ более чем на 1 млрд грн.

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман

Условия пребывания

В Лукьяновском СИЗО (государственное учреждение "Киевский следственный изолятор") рассказали, что в учреждении действуют 25 камер с улучшенными условиями содержания, которые рассчитаны на 54 места. Сейчас свободно 5 мест. Об этом нас проинформировал и. о. начальника Департамента, полковник внутренней службы Андрей Галай.

Отметим, что проживание в улучшенной камере стоит 14 тысяч гривен в месяц. Камера с улучшенными условиями выглядит так:

Камера с улучшенными условиями за 14 тысяч в месяц

Относительно быта: заключенным и осужденным предоставляется ежедневная прогулка в течение одного часа .

. Сон: имеют право на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается привлечение к участию в уголовном производстве и других действиях, за исключением неотложных случаев.

"Запрещается принудительное прерывание сна заключенных и осужденных в ночное время, кроме совершения ими побега, массовых беспорядков, пожара, аварии, стихийного бедствия, непосредственной угрозы жизни заключенных и осужденных", — отметили в изоляторе.

Обычная камера выглядит так:

Кто в каких камерах сидит

В Лукьяновском СИЗО отказались отвечать на уточнение "Телеграфа" об условиях пребывания вышеупомянутых лиц. Однако из открытых источников имеем следующую информацию:

Татьяна Крупа находится в обычной камере Киевского СИЗО без улучшенных условий. Камера рассчитана на 4 человека, площадью 12,4 кв. метров. Это без учета санузла.

Нардеп Дубинский рассказывал, что содержится в обычной камере.

По другим "випам" информации не появлялось.

Ранее "Телеграф" писал, что скандальный глава МСЭК Хмельницкой области Татьяна Крупа отказывается платить 500 млн залога. Чиновница дома и на работе держала сумки с долларами, общая сумма найденного – 6 млн дол.