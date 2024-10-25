Не только Россия: сколько украинцев удерживают в Беларуси по политическим статьям

Режим Лукашенко держит в тюрьмах неугодных граждан, включая и наших соотечественников

В Беларуси, где более 30 лет правит авторитарный режим во главе с Александром Лукашенко, удерживаются в тюрьмах не менее 12 граждан Украины. Их обвиняют по политическим мотивам и инкриминируют им "агентурную деятельность", "шпионаж", а также другие статьи.

Об этом заявил правозащитный центр "Вясна". Речь идет о таких гражданах Украины, как Вячеслав Бородий, Иван Лихолат, Юрий Бондаренко, Артем Маковей, Мария Мисюк, Михаил Столярчук, Дмитрий Гудик, Сергей Бойко, Андрей Шмай, Александр Котович и так далее.

Украинцев в Беларуси преследуют по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Об этих людях рассказывают пропагандисты на белорусских телеканалах, а сами суды зачастую проходят в закрытом режиме. Например, украинский егерь Вячеслав Бородий был задержан осенью 2023 года в Ельском районе Беларуси, который граничит с Житомирской областью Украины. В октябре 2024 года над ним начался суд по обвинению в "агентурной деятельности".

Марию Мисюк также обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. И хотя дело до суда пока не дошло, о судьбе гражданки Украины в настоящее время мало что известно.

Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Тышкевич рассказал, почему резко изменилась риторика Лукашенко по отношению к Украине и Зеленскому.