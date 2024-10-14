В российских тюрьмах зэков-мигрантов заставляют идти на войну против Украины

Заключенных пытают и всячески унижают

Заключенных из Таджикистана и Узбекистана, отбывающих наказание в российских тюрьмах, заставляют идти воевать против Украины. Ситуация настолько критична, что многие заключенные мигранты рассматривают самоубийство как единственный выход.

Об этом сообщает издание "Медуза LIVE" со ссылкой на редакцию "Настоящего времени". Так, в редакцию одного из подразделений "Радио Свобода" обратился 32-летний гражданин Таджикистана Джовид, отбывающий семилетний срок в российской колонии.

По его словам, администрация ВК вынуждает его и других граждан Узбекистана и Таджикистана перейти в российское гражданство и подписать контракт на отправку на фронт. Об этом пишет "Озоди" (еще один проект "Радио Свобода").

"Люди не знают, что делать. Говорят, сведем счета с жизнью, но не откажемся от гражданства и не поедем на войну. Они считают, что лучше пойти на суицид, чем отречься от родины и идти воевать", — рассказал Джовид.

"Если не подпишешься – помещают в штрафной изолятор. Если подписываешь отказное от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Затем оформляют необходимые бумаги и посылают на войну. Не знаю, возможно, они сами нашими именами подпишут бумаги. Здесь все что угодно может произойти".

Также, по словам Джовида, смотрители колонии всячески оскорбляют мигрантов и призывают других заключенных избивать их. По его словам, мигранты из Центральной Азии в безвыходном положении.

Он не знает, сколько заключенных уже подписали контракт, но говорит, что он и несколько его знакомых соотечественников не хотят отказываться от гражданства Таджикистана – и за это испытывают дополнительное давление.

"На днях составили список, пригрозили, что, несмотря на гражданство, отправят на войну в Украину. Возможно, все пытки именно связаны с этими планами. Они хотят довести людей до такого состояния, чтобы люди предпочли погибнуть на войне, чем терпеть унижение надсмотрщиков", — сказано в письме заключенных.

"Они говорят, что кого хотят, того и пошлют на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в самые лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямо на передовую, где никаких шансов выжить нет", – пишут мигранты.

По словам Джовида, в колонии ходят слухи о том, что подписавшие контракт — на фронте погибают на второй-третий день. Шансов выжить – нет.

"Расскажите, пожалуйста, об этом в ваших СМИ, чтобы кто-то из официальных лиц отреагировал на это. Людей из тюрем принудительно отвозят на войну!" — закончили свое письмо мигранты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне вербуют украинских подростков и заставляют их поджигать автомобили военных. Спецслужбы РФ, по данным следователей, вербуют детей от 13 лет, обещая им денежные вознаграждения за подобные преступления.