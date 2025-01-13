Разруха и полный упадок: стало известно, как выглядит стадион "Шахтер" сегодня (фото)

Стадион в оккупации превращается в руины

В сети появились кадры, на которых видно актуальное состояние стадиона "Шахтер" в Донецке. К сожалению, это легендарное место пришло в упадок.

На снимках видно, что стадион полностью заброшен. Данные кадры вызывают грусть и уныние.

Стадион превратился в локацию для съемки фильма ужасов. Здесь можно заметить ржавые конструкции, заросли травы и деревьев, насыпи земли и мусор. Легендарная арена может в ближайшие годы полностью исчезнуть, так как уже сейчас она совершенно непригодна для проведения спортивных соревнований.

К сожалению, сюда уже больше 10 лет не выходили футболисты. Сама же арена пострадала от многочисленных обстрелов.

Восстановить стадион будет очень затратно и скорее всего, это место просто навсегда исчезнет и останется только в воспоминаниях современников.

"Некогда главный стадион Донбасса, "Шахтер" в Донецке, сейчас находится в полной разрухе. Сегодня на месте футбольного поля — раскопки, а на территорию завозится грунт из комплекса "Динамо", который строится неподалеку. Кроме этого, на открытой площадке разбросаны строительные материалы и разного рода мусор", — говорится в сообщении.

Что известно о стадионе "Шахтер"

"Шахтёр" — многофункциональный стадион в Донецке. Открыт 5 сентября 1936 года на территории центрального парка культуры и отдыха имени А. Щербакова. Размеры поля 105×68 метров.

15 августа 1990 года на стадионе "Шахтёр" был выполнен первый тачдаун в истории украинского американского футбола.

Стадион известен как место убийства криминального авторитета по кличке "Алик Грек" — Ахатя Брагина, президента ФК "Шахтер", 15 октября 1995 года. После этого события, во второй половине 1990-х годов, на стадионе располагался радиорынок.

В 2000 году стадион был реконструирован и начал работать. После реконструкции "Шахтёр" стал вмещать 31 718 человек.

В 2003 году стадион принял 2 матча национальной сборной Украины.

В последние годы перед вторжением россиян на Донбасс на стадионе "Шахтер" играли вторая и третья команды "горняков". С начала 2014 года стадион "Шахтёр" пустует.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" показал домашний стадион "Шахтера" с высоты птичьего полета. К слову, пока донецкий "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, в оккупированном Донецке решили создать "двойника" Горняков.