"Шахтер" позорно проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб забыл, как бить по воротам соперников

В среду, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграл с "Аталантой" в рамках поединка 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первом туре донецкий клуб не сумел победить "Болонью" (0:0).

Встреча, проходившая в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Аталанты". Об этом сообщает "Телеграф".

Про первый тайм Горнякам лучше забыть навсегда. Дончане за первые 45 минут ни разу не пробили в сторону ворот "Аталанты". Зато Бергамаски, имея тотальное превосходство, забили дважды. За гостей отличились Берат Джимшити и Адемола Лукман. В начале второго тайма Горняки нанесли свой первый удар в поединке, однако тут же пропустили — отличился Рауль Белланова.

"Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

Голы: Джимшити, 21, Лукман, 44 , Белланова, 48

Предупреждение: Грамм, 20 – Дзаньоло, 78, Эдерсон, 84

"Шахтер": Ризнык – Матвиенко, Бондарь, Грамм (Конопля, 46), Педро Энрике – Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевин, 63) – Зубков (Невертон, 76), Судаков, Криськив – Эгиналду (Траоре, 63)

"Аталанта": Корнесекки – Коссуна (Годфри, 83), Джимшити (Пашалич, 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо, 46), Эдерсон, де Роон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло, 60), Лукман (Ретеги, 60)

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Аталанта" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. "Шахтер" по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". В первом туре Горняки и "Болонья" сыграли вничью. С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".