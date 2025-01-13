Розруха і повний занепад: стало відомо, який вигляд має стадіон "Шахтар" сьогодні (фото)

Стадіон в окупації перетворюється на руїни

У мережі з’явилися кадри, на яких видно актуальний стан стадіону "Шахтар" у Донецьку. На жаль, це легендарне місце занепало.

На знімках видно, що стадіон повністю покинутий. Дані кадри викликають лише сум.

Стадіон перетворився на локацію для зйомки фільму жахів. Тут можна помітити іржаві конструкції, зарості трави та дерев, насипи землі та сміття. Легендарна арена може найближчими роками повністю зникнути, оскільки вже нині вона цілком непридатна для проведення спортивних змагань.

На жаль, сюди вже понад 10 років не виходили футболісти. Сама ж арена постраждала від численних обстрілів.

Відновити стадіон буде дуже затратно і швидше за все це місце просто назавжди зникне та залишиться тільки у спогадах сучасників.

"Колись головний стадіон Донбасу, "Шахтар" у Донецьку, нині перебуває у повній розрусі. Сьогодні на місці футбольного поля – розкопки, а на територію завозиться ґрунт з комплексу "Динамо", що будується неподалік. Окрім цього, на відкритому майданчику розкидані будівельні матеріали та різного роду сміття", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про стадіон "Шахтар"

"Шахтар" — багатофункціональний стадіон у Донецьку. Відкритий 5 вересня 1936 року на території центрального парку культури та відпочинку імені А. Щербакова.

15 серпня 1990 року на стадіоні "Шахтар" було виконано перший тачдаун в історії українського американського футболу.

Стадіон відомий як місце вбивства кримінального авторитету на прізвисько "Алік Грек" — Ахатя Брагіна, президента ФК "Шахтар", 15 жовтня 1995 року. Після цієї події, у другій половині 1990-х років, на стадіоні розташовувався радіоринок.

2000 року стадіон був реконструйований і почав працювати. Після реконструкції "Шахтар" почав вміщувати 31 718 осіб.

У 2003 році стадіон прийняв 2 матчі національної збірної України.

Останніми роками перед вторгненням росіян на Донбас на стадіоні "Шахтар" грали друга та третя команди "гірників". Нині арена практично зруйнована. З початку 2014 року стадіон "Шахтар" пустує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птаха Мадяра" показав домашній стадіон "Шахтаря" з висоти пташиного польоту. До речі, поки донецький "Шахтар" грає в Лізі чемпіонів, в окупованому Донецьку вирішили створити "двійника" Гірників.