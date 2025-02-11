Буянил и бросился на нож: суд приговорил отца за случайное убийство сына

Пьянка завершилась смертью

Суд вынес приговор мужчине, который случайно убил своего сына. Он отправится в тюрьму на два года.

Об этом говорится в соответствующей записи в Едином реестре судебных решений. Инцидент произошел в Харьковской области 7 января 2024 года, когда семья собралась на совместное распитие алкогольных напитков в доме отца.

Во время застолья отец начал упрекать сына в том, что тот не нашел себе работу. В ответ тот вспомнил тяжелое детство и то, что отец плохо относился к матери.

Мать и девушка мужчины начали его успокаивать, после чего отвели в комнату. В этот момент у него случилась вспышка агрессии и он с криками о желании убить отца начал вырываться из хватки двух женщин. Восприняв эти слова всерьез старший мужчина взял на кухне нож и выставил его перед собой.

"Понимая, что сын физически сильнее его, проходя мимо кухни, в шкафу взял нож и пошел к выходу из дома. Когда находился в прихожей, видел, что сын пытается к нему приблизиться, а женщинам не удается остановить его, и он уже не успеет выбежать во двор, так как у него больные ноги и он едва передвигается", — говорится в материалах суда.

Отмечается, что нападавший не увидел ножа и с разбега на него наскочил, получил колотое ранение груди и умер на месте.

Суд учел слова отца, что тот воспринял угрозы на свой счет серьезно, поскольку это не первый случай, когда сын поднимал на него руку. Его действие расценили как превышение границ самообороны и приговорил к двум годам тюрьмы.

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