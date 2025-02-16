Снегопад наделал беды. В Каменском автобус шесть раз пытался заехать на улицу (видео)

Зимняя погода усложнила движение транспорта

Сильный снегопад в Украине, который начался еще в субботу, 15 февраля, вызвал немало коллапсов на дорогах. Так, например, в Каменске пассажирский автобус не смог подняться на небольшую горку.

Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 15 февраля, утром как раз после ночного снегопада.

"В 6:50 бедный 11 автобус на Костромской не мог заехать на гору 6 раз", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что автобус несколько раз пытается преодолеть поворот и подняться вверх по улице, но не получалось. Авто преодолевало всего несколько метров пути и начинало буксовать из-за не расчищенной дороги.

На картах видно, что дорогу на этом отрезке коммунальные службы не расчищали даже ночью, хотя городской транспорт начинает работать с 6 утра в Каменске, а комендантский час длится до 5 утра.

Заметим, что неизвестно, был ли автобус с пассажирами или нет. Но если бы он был забит, как в час пик, то вряд ли смог так легко преодолевать путь задним ходом. Движению транспорта в этом случае сильно мешал снег, который на дороге превратился в кашу. Если столбик термометра опустится еще ниже, эта каша превратится в снежный накат и будет очень скользко.

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