Хек получается сочным и аппетитным: секрет запекания, который стоит попробовать

Перед запеканием рыбу необходимо замариновать

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Хек можно запечь так, чтобы он остался сочным и ароматным, а сверху появилась аппетитная корочка. Для этого рыбу маринуют в смеси томатной пасты, соевого соуса, растительного масла и специй. Маринад придает хеку насыщенный вкус, а надрезы помогают ему лучше пропитаться.

Рецептом поделились на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Как выбрать хека

Если покупаете замороженного хека, выбирайте рыбу с целой поверхностью, без подсохших участков. Ледяная глазурь должна быть равномерной, без толстой снежной корки. Если в упаковке много рыхлого снега или тушки слиплись, лучше взять другую. При покупке фасованной рыбы проверьте целостность упаковки, срок годности и условия хранения.

Размораживайте хека в холодильнике, положив его в емкость, куда будет стекать жидкость. Перед тем как наносить маринад, промокните рыбу бумажным полотенцем.

Что понадобится для хека в маринаде

Возьмите 900 г хека. Очистите рыбу от чешуи, плавников и внутренностей, затем сделайте надрезы.

Для маринада понадобятся 50 г растительного масла, 60 г соевого соуса и 2 ст. л. томатной пасты. Также подготовьте соль, приправу для рыбы, лимонный и черный молотый перец. Количество специй выбирайте по вкусу, а соль добавляйте с учетом солености соевого соуса.

Как замариновать и запечь рыбу

Смешайте в миске масло, соевый соус и томатную пасту. Добавьте соль и приправы, перемешайте до однородности. Смажьте маринадом подготовленного хека, распределяя смесь по поверхности рыбы и внутри надрезов.

Надрезы на тушке помогают хеку лучше пропитаться маринадом. Скриншот Instagram/zoshyt.receptiv

Застелите противень пергаментом и переложите на него рыбу. Не ставьте ее в духовку сразу: сначала оставьте мариноваться хотя бы на 1 час.

На это время уберите рыбу в холодильник. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте туда противень с хеком и запекайте 40 минут, как указано в рецепте.

Как подавать запеченного хека

Подавайте хека горячим. На гарнир подойдут картофельное пюре, отварной рис или запеченные овощи. Если хотите сделать подачу легче, дополните рыбу салатом из свежих овощей.

Отдельно к хеку можно подать дольку лимона и свежую зелень. Добавляйте лимонный сок уже в тарелке, по вкусу, чтобы он не перебивал томатно-соевый маринад.

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