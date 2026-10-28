Пора сверить каждую букву: когда и где опубликуют текст Радиодиктанта

Украинцы спорят из-за правописания слов в тексте

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В сети до сих пор бурно обсуждают радиодиктант национального единства, который состоялся 27 октября. "Суспільне Культура" сообщило , что уже завтра опубликуют оригинальный текст радиодиктанта.

"Телеграф" расскажет, где его искать, как отправить свою работу на проверку и какие подарки получали победители в предыдущие годы.

Когда опубликуют текст Радиодиктанта

Оригинальный текст Радиодиктанта национального единства опубликуют в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспільного". Тогда участники смогут сверить свои записи и узнать, допустили ли они ошибки. А пока в соцсетях не утихают дискуссии о написании отдельных слов.

Те, кто хочет, чтобы работу проверили специалисты, еще могут отправить ее по электронной почте. Для этого нужно сфотографировать или отсканировать написанный от руки текст в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF и отправить файл на адрес rd@suspilne.media.

Крайний срок – 11:00 29 октября. Отправить работу обычной почтой уже нельзя: на конверте должна была стоять дата штемпеля не позднее 28 октября.

Что дарили победителям Радиодиктанта в предыдущие годы

Подарки победителям менялись в зависимости от года и партнеров акции. Среди них были книги, словари, памятные сувениры и вещи, связанные с украинским языком и культурой.

В 2024 году, когда Украинское радио отмечало 100-летие, среди подарков были памятная монета Национального банка Украины, погашенная марка "Укрпошты" и виниловая пластинка с записями оркестра Украинского радио.

В 2025 году победительница Алина Голошивец получила в часности художественные книги, словарь паронимов украинского языка, блокнот, ручку и термос.

Подарки для победительницы 2025 года