Пора сверить каждую букву: когда и где опубликуют текст Радиодиктанта
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Украинцы спорят из-за правописания слов в тексте
В сети до сих пор бурно обсуждают радиодиктант национального единства, который состоялся 27 октября. "Суспільне Культура" сообщило, что уже завтра опубликуют оригинальный текст радиодиктанта.
"Телеграф" расскажет, где его искать, как отправить свою работу на проверку и какие подарки получали победители в предыдущие годы.
Когда опубликуют текст Радиодиктанта
Оригинальный текст Радиодиктанта национального единства опубликуют в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспільного". Тогда участники смогут сверить свои записи и узнать, допустили ли они ошибки. А пока в соцсетях не утихают дискуссии о написании отдельных слов.
Те, кто хочет, чтобы работу проверили специалисты, еще могут отправить ее по электронной почте. Для этого нужно сфотографировать или отсканировать написанный от руки текст в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF и отправить файл на адрес rd@suspilne.media.
Крайний срок – 11:00 29 октября. Отправить работу обычной почтой уже нельзя: на конверте должна была стоять дата штемпеля не позднее 28 октября.
Что дарили победителям Радиодиктанта в предыдущие годы
Подарки победителям менялись в зависимости от года и партнеров акции. Среди них были книги, словари, памятные сувениры и вещи, связанные с украинским языком и культурой.
В 2024 году, когда Украинское радио отмечало 100-летие, среди подарков были памятная монета Национального банка Украины, погашенная марка "Укрпошты" и виниловая пластинка с записями оркестра Украинского радио.
В 2025 году победительница Алина Голошивец получила в часности художественные книги, словарь паронимов украинского языка, блокнот, ручку и термос.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Даша Астафьева удивила знанием украинского языка.