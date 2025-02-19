Метлы передали сборной Харькова по квиддичу: дворник в Полтаве насмешил сеть своим рабочим инструментом (видео)

Одной парковкой в городе стало меньше

Период серьезных морозов и снегопадов, по всей видимости, застал врасплох коммунальщиков из Полтавы. Однако смекалку людей, которые поливают газоны под дождем, недооценивать не стоит.

Видео с мужчиной, который убирает тротуар дорожным знаком, поделился telegram-канал Ukrmemes mine problemes. Там не указано место съемки, однако пользователи сети узнали свой город и отметили, что кадры сняты возле ЦУМа.

Не совсем понятно, почему мужчина решил использовать именно дорожный знак для этих целей, однако можно увидеть, что это не очень эффективно из-за тонкого и весьма гибкого металла.

Стоит отметить, что буквально днем ранее пользователи сети из Харькова обратили внимание на то, как местные коммунальщики чуть ли не строевым шагом куда-то направлялись. Это напомнило им сцену подготовки к матчу в квиддич из фильмов по вселенной "Гарри Поттера". Кто знает, может полтавские коллеги захотели помочь им одержать победу в чемпионате мира, предоставив свои лучшие метлы, и теперь перебиваются подручными средствами.

Как сообщалось ранее, в Киеве художник за 5000 гривен продает специфическую картину "Мама я покакал". Творчество уже вызвало волну юмора в сети.