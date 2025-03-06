В элитном селе под Киевом разгорелся огромный пожар: огонь охватил дома (видео)

На месте работают спасатели

В четверг, 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка на Киевщине произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.

Об этом массово сообщают очевидцы ЧП в соцсетях. По предварительным данным, пожар уже охватил отдельные частные домовладения.

На опубликованых фото и видео видно, что над местом возгорания поднимается густой черный дым, который виден из разных уголков Киева и Киевской области. С каждой минутой пожар разгорается все сильнее, а дымом затягивает все близлежащие территории.

Огонь распространяется очень быстро и его никак не удается ликвидировать.

Известно, что пожар уже вплотную подобрался к ЖК "София Киевская" и испуганные люди наблюдают из окон квартир за тем, как огонь буквально уничтожает все на своем пути.

Автовладельцы в панике отгоняют автомобили, чтобы уберечь их от возгорания.

Также местные жители сообщают о том, что уже несколько частных домов частично сгорело во время масштабного пожара в Бучанском районе Киевской области.

Причины возникновения пожара пока точно не установлены. О пострадавших также не сообщается.

На месте пожара уже работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом в Киеве в воздухе стоит сильный запах гари и жителям столицы советуют держать окна закрытыми, а от прогулок временно отказаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве вспыхнул мощный пожар в Днепровском районе. На улице Павла Усенко загорелись торговые ряды вместе с СТО. Местные сообщали, что на месте пожара раздалось несколько взрывов.