В элитном селе под Киевом разгорелся огромный пожар: огонь охватил дома (видео)
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На месте работают спасатели
В четверг, 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка на Киевщине произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.
Об этом массово сообщают очевидцы ЧП в соцсетях. По предварительным данным, пожар уже охватил отдельные частные домовладения.
На опубликованых фото и видео видно, что над местом возгорания поднимается густой черный дым, который виден из разных уголков Киева и Киевской области. С каждой минутой пожар разгорается все сильнее, а дымом затягивает все близлежащие территории.
Огонь распространяется очень быстро и его никак не удается ликвидировать.
Известно, что пожар уже вплотную подобрался к ЖК "София Киевская" и испуганные люди наблюдают из окон квартир за тем, как огонь буквально уничтожает все на своем пути.
Автовладельцы в панике отгоняют автомобили, чтобы уберечь их от возгорания.
Также местные жители сообщают о том, что уже несколько частных домов частично сгорело во время масштабного пожара в Бучанском районе Киевской области.
Причины возникновения пожара пока точно не установлены. О пострадавших также не сообщается.
На месте пожара уже работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
При этом в Киеве в воздухе стоит сильный запах гари и жителям столицы советуют держать окна закрытыми, а от прогулок временно отказаться.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве вспыхнул мощный пожар в Днепровском районе. На улице Павла Усенко загорелись торговые ряды вместе с СТО. Местные сообщали, что на месте пожара раздалось несколько взрывов.