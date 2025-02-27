Последствия мощного пожара в Киеве. Что горело и как выглядит место возгорания сейчас (фото, видео)

Обошлось без пострадавших

Последствия мощного пожара в Киеве в Днепровском районе уже показали в сети. Известно, что загорелась станция технического обслуживания (СТО). По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте инцидента уже побывал корреспондент "Телеграфа". На фото видно, что СТО выгорела почти полностью.

Огонь быстро распространился на рядом стоящие сооружения. Горела кровля почти всего торгового ряда. Из-за возгорания масел и шин поднимался густой черный едкий дым.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), загорелась СТО по ул. Павла Усенко. Сообщение о пожаре поступило в 11:38.

"Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание в одном из зданий станций технического обслуживания, с распространением огня на кровлю и рядом расположенные помещения", — говорится в сообщении.

Пожар в Киеве 27 февраля

Пожар в Киеве 27 февраля

Пожар в Киеве 27 февраля

На ликвидацию пожара спасатели потратили около часа. В 13:06 огонь полностью укротили на площади 300 кв. м.

"К счастью, без пострадавших. Окончательную причину возгорания будут устанавливать правоохранители", — добавляют в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области в ночь на 27 февраля в результате атаки БПЛА загорелось предприятие. Спасатели несколько часов ликвидировали пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Киева произошел сильный пожар в одной из крупных построек.