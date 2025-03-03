В Украине существенно ухудшится качество воздуха: когда и где нечем будет дышать (карта)

От прогулок лучше воздержаться

В Украине в ближайшее время снова значительно ухудшится качество воздуха. Кое-где показатели составят более 154 единиц загрязнения.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что уже 7 и 8 марта над Украиной пройдет грязное облако.

Загрязнение продержится двое суток и своего пика достигнет в центральных и северных областях. Движению грязного облака с Запада будет способствовать западно-северный ветер, и после изменения его направления воздух в Украине станет чище.

Качество воздуха 7 марта

В пятницу грязное облако накроет почти всю территорию Украины, и качество воздуха будет колебаться от нездорового до очень нездорового уровня. В частности, в Житомирской области показатель загрязненности будет составлять 51, что соответствует низкому качеству воздуха. В других областях этот показатель будет колебаться от 20 до 40 единиц.

Качество воздуха 8 марта

В субботу уровень загрязненности воздуха значительно возрастет, особенно это почувствуют жители столицы. Высокий уровень загрязненности будет наблюдаться на севере и в некоторых центральных областях. В Киеве он составит более 150 единиц, а в других регионах - более 110 единиц.

При таких показателях качества воздуха лучше воздержаться от длительных прогулок на улице, а также не открывать окна на проветривание. Среди последствий вдыхания такого воздуха может возникать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют синоптики в Украине на 8 марта.