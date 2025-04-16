Десятки тысяч патронов, БПЛА и гранаты: в Киеве нашли огромный тайник с оружием (фото, видео)
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Подозреваемым объявили о подозрении
Арсенал с оружием был обнаружен в гараже в Деснянском районе Киева. Владельцами оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). В ведомстве пишут, что они были задержаны.
В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось:
- более 35 тысяч патронов,
- 6 гранатометов,
- 6 БПЛА,
- 130 гранат
- 90 ВОГОВ,
- автоматы,
- снайперские винтовки,
- ударно-дистанционные запалы,
- приборы для наблюдения,
- пистолеты, противопехотные мины и т.д.
Следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения.
Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.
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