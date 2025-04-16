Укр

Десятки тысяч патронов, БПЛА и гранаты: в Киеве нашли огромный тайник с оружием (фото, видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
ДБР разоблачило тайник оружия Новость обновлена 16 апреля 2025, 12:03
ДБР разоблачило тайник оружия. Фото Коллаж "Телеграф"

Подозреваемым объявили о подозрении

Арсенал с оружием был обнаружен в гараже в Деснянском районе Киева. Владельцами оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). В ведомстве пишут, что они были задержаны.

В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось:

  • более 35 тысяч патронов,
  • 6 гранатометов,
  • 6 БПЛА,
  • 130 гранат
  • 90 ВОГОВ,
  • автоматы,
  • снайперские винтовки,
  • ударно-дистанционные запалы,
  • приборы для наблюдения,
  • пистолеты, противопехотные мины и т.д.

Следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что убийство Олега Синегубова (глава Харьковской ОВА) хотел совершить агент ФСБ России. Его задержали правоохранители.

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#Киев #Оружие #ГБР