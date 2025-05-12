Вот так конец весны. Водитель показал, как автомобиль взялся льдом в мае (видео)

Хотя этот день в регионе обещает быть теплым и солнечным

В Жмеринке Винницкой области в понедельник, 12 мая, мог быть мороз. Местный житель показал, как выглядело его авто.

Соответствующее видео появилось у Тика Ток, которое разместил пользователь, по имени Влад. По его словам, видео снято было в 7 утра.

"12 мая 2025 года, Жмеринка — мороз в 7 утра", — говорит он.

Комментаторы также писали, что в их регионах тоже прохладно. Люди пишут, что там был мороз.

При этом, по данным сайта sinoptik.ua, в Жмеринке прогнозируют на день от +8 до +14 градусов тепла. К концу дня будет сиять солнце.

5 быстрых способов избавиться от льда на авто утром

Вот несколько проверенных способов быстро расправиться со льдом:

Включите обогрев на максимум – пока готовитесь к выходу, стекло начнет оттаивать середины. Используйте специальный антиледовый спрей – нанесите на стекло, подождите 1-2 минуты и просто смахните лед стеклоочистителями. Смесь воды с медицинским спиртом (3:1) в пульверизаторе — экономно распиливать на стекло, лед мгновенно растает. Теплый раствор воды с солью быстро растопить тонкий слой льда. Положите вечером на лобовое стекло пленку или картон – утром просто снимите вместе со льдом.

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