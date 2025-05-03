Львов в середине мая еще накроет снег и морозец: синоптики назвали даты

Погода готовит сюрпризы для нас

Обычно в середине мая устанавливается стабильно теплая погода, температура иногда может достигать и +25, а также +30 градусов по Цельсию. Впрочем, порой май подбрасывает настоящие сюрпризы, и этот год — не исключение.

В частности, согласно погодным радарам и синоптическим ресурсам, 10 мая Львов и область накроет морозец и даже упадет снег. Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky.

Температура в ночь с 9 на 10 мая опустится до 0 градусов Цельсия. Днем тоже будет не очень тепло — плюс 9.

Информацию подтверждают и другие погодные сайты. В частности, по данным Sinoptik.ua, температура ночью во Львове опустится до +2.

По данным Meteofor, во Львове 10 мая падает снег, а ночная температура составит +2.

Впрочем, Accuweather показывает +4 на ночь с 9 по 10 мая, а также дождь. Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно сделать за 3 дня до даты.

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