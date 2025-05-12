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Оце так кінець весни. Водій показав, як авто взялося льодом у травні (відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Погода у травні Новина оновлена 12 травня 2025, 10:28
Погода у травні. Фото Колаж "Телеграф"

Хоча цей день у регіоні обіцяє бути теплим та сонячним

У Жмеринці Вінницької області у понеділок, 12 травня міг бути мороз. Місцевий житель показав, як виглядало його авто.

Відповідне відео з'явилось у Тік Ток, яке розмістив користувач, на ім'я Влад. За його словами, відео зняте було о 7 ранку.

"12 травня 2025 року, Жмеринка — мороз о 7 ранку", — каже він.

Коментатори також писали, що в їх регіонах також прохолодно. Люди пишуть, що там був мороз.

При цьому за даними сайту sinoptik.ua, у Жмеринці прогнозують на день від +8 до +14 градусів тепла. До кінця дня буде сяяти сонце.

5 швидких способів позбутися криги на авто зранку

Ось кілька перевірених способів швидко розправитися з кригою:

  1. Включіть обігрів на максимум — поки готуєтесь до виходу, скло почне відтавати середини.
  2. Використовуйте спеціальний антикриговий спрей — нанесіть на скло, зачекайте 1-2 хвилини і просто змахніть кригу склоочисниками.
  3. Суміш води з медичним спиртом (3:1) у пульверизаторі — економно розпилювати на скло, крига миттєво розтане.
  4. Теплий розчин води з сіллю швидко розтопити тонкий шар криги.
  5. Покладіть увечері на лобове скло плівку чи картон — зранку просто зніміть разом із кригою.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україну повернеться весняне тепло.

Теги:
#Погода #Жмеринка