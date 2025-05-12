Работа на свежем воздухе с жильем и зарплатой до 30 тысяч: подходит и студенту, и переселенцу

Хоть работа и проста, однако требует выносливости

Не только в зимний сезон на курортах актуальны вакансии с проживанием. На Львовщине ищут разнорабочего для комплекса отдыха. Основная задача – благоустройство территории. Готовы взять человека из другого города или переселенца – жильем обеспечивают.

Такая вакансия появилась в мае. Обещают зарплату в 20 000-30 000 грн, в зависимости от отработанных часов. Это вакансия с полной занятостью, готовы взять студента. Среди пожеланий – физическая выносливость и отсутствие вредных привычек.

Работать нужно на территории комплекса отдыха в селе Красов. Кроме содержания территории в надлежащем состоянии, нужно выполнять хозяйственные и строительные работы. На работу можно ездить и со Львова – это примерно 40 минут на автомобиле.

Красов на карте

В селе Красов и окрестностях находятся несколько баз отдыха и тюбинг-парк. Живописная местность привлекает туристов, здесь находится старт лесных маршрутов "Львовское Ополье". Село также известно кулинарным наследием. Здесь готовят особый, Красовский пирог. Его начинка состоит из гречки, картофеля и творога.

Церковь в Красове

Ранее "Телеграф" рассказывал о вакансии, которая подойдет студентам. В киберспортивный клуб ищут администратора.