В Яремче предлагают интересную работу с проживанием: неделю работаешь, вторую отдыхаешь

Вакансия предусматривает полный рабочий день и полную занятость

Гражданам Украины предлагают работу на популярных горнолыжных курортах Ивано-Франковской области — речь идет не только о Буковеле, но и о Яремче. Там ищут администратора гостиницы.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. В гостиницу, которая расположена в центре Яремче, ищут администратора на полный рабочий день. График работы — 7/7, с 9:00 до 22:00 на ресепшене, также администратор должен отвечать на телефонные звонки.

В обязанности входят:

поселение/выселение гостей;

расчет, работа с терминалом и ПРРО, касса;

заполнение отчета (приход/расход);

бронирование номеров в программе, проработка бронирований с каналов продаж;

ответы на звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях;

проверка номеров перед заселением и приём номеров при выезде гостей;

предоставление информации об отеле и о городе Яремче (заведения питания, магазины, рынки, экскурсии, вокзал и т.д.);

разрешение конфликтных ситуаций в пределах компетенции, быстро реагировать на запросы и потребности гостей;

работа с горничными — формировать план работы на день, проверка чистоты всей гостиницы;

работа с подрядчиками (прачечная);

предоставление высокого уровня сервиса.

Ставка составляет 900 гривен — также предусмотрен 1% за бронирование по телефону или с улицы.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.