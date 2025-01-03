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В Яремче предлагают интересную работу с проживанием: неделю работаешь, вторую отдыхаешь

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Яремче Новость обновлена 03 января 2025, 15:34
Яремче. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вакансия предусматривает полный рабочий день и полную занятость

Гражданам Украины предлагают работу на популярных горнолыжных курортах Ивано-Франковской области — речь идет не только о Буковеле, но и о Яремче. Там ищут администратора гостиницы.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. В гостиницу, которая расположена в центре Яремче, ищут администратора на полный рабочий день. График работы — 7/7, с 9:00 до 22:00 на ресепшене, также администратор должен отвечать на телефонные звонки.

В обязанности входят:

  • поселение/выселение гостей;
  • расчет, работа с терминалом и ПРРО, касса;
  • заполнение отчета (приход/расход);
  • бронирование номеров в программе, проработка бронирований с каналов продаж;
  • ответы на звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях;
  • проверка номеров перед заселением и приём номеров при выезде гостей;
  • предоставление информации об отеле и о городе Яремче (заведения питания, магазины, рынки, экскурсии, вокзал и т.д.);
  • разрешение конфликтных ситуаций в пределах компетенции, быстро реагировать на запросы и потребности гостей;
  • работа с горничными — формировать план работы на день, проверка чистоты всей гостиницы;
  • работа с подрядчиками (прачечная);
  • предоставление высокого уровня сервиса.

Ставка составляет 900 гривен — также предусмотрен 1% за бронирование по телефону или с улицы.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.

Теги:
#Украина #Ивано-Франковская область #Отель #Яремче #Вакансия #Администратор