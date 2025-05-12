Робота на свіжому повітрі з житлом і зарплатою до 30 тисяч: підходить і студенту, і переселенцю

Хоч робота і проста, проте вимагає витривалості

Не тільки в зимовий сезон на курортах актуальні вакансії із проживанням. На Львівщині шукають різнороба для відпочинкового комплексу. Основне завдання — благоустрій території. Готові взяти людину з іншого міста чи переселенця — житлом забезпечують.

Така вакансія з’явилась у травні. Обіцяють зарплату у 20 000 — 30 000 грн, залежно від відпрацьованих годин. Це вакансія із повною зайнятістю, готові взяти студента. серед побажань — фізична витривалість та відсутність шкідливих звичок.

Працювати потрібно на території відпочинкового комплексу в селі Красів. Окрім утримання території в належному стані потрібно виконувати господарські та будівельні роботи. На роботу можна їздити і зі Львова — це приблизно 40 хвилин автомобілем.

Красів на карті

В селі Красів та околицях знаходяться кілька баз відпочинку та тюбінг-парк. Мальовнича місцевість приваблює туристів, тут знаходиться старт лісових маршрутів "Львівське Опілля". Село також відоме кулінарною спадщиною. Тут готують особливий, Красівський пиріг. Його начинка складається з гречки, картоплі та сиру.

Церква в Красові

Раніше "Телеграф" розповідав про вакансію, яка підійде студентам. В кіберспортивний клуб шукають адміністратора.