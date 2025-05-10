И заработать, и найти друзей: в Киеве открыли вакансию в компьютерном клубе для студентов

Кандидат получит молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием

Работа для студентов сегодня пользуется спросом, ведь они стремятся как можно быстрее стать финансово независимыми и активно ищут возможность совмещать обучение с подработкой. К примеру, одна из самых инновационных сетей компьютерных клубов в Украине – Cyberion – открывает вакансию администратора в Киеве.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели гарантируют достойную зарплату и приятный молодой коллектив.

Скриншот вакансии

Что предлагает Cyberion

В этой должности студент получит следующие возможности:

удобный график: 2/2, 4/2 или по договоренности, с 10:00 до 22:00;

официальное трудоустройство, полная или частичная занятость;

конкурентную зарплату от 15 000 до 20 000 грн;

комфортные локации рядом с метро: Арсенальная, Харьковская, Минская;

молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием;

возможность карьерного и личного роста, участие в турнирах и событиях киберсообщества.

Что нужно делать

В обязанности администратора входит:

приветствовать гостей клуба, помогать с регистрацией и использованием оборудования;

обслуживать клиентов в кассе, продавать снеки и напитки;

поддерживать порядок в зале;

способствовать формированию дружеской и комфортной атмосферы.

От кандидата ожидается базовое владение персональным компьютером, умение общаться с клиентами, чистоплотность, ориентированность на сервис, а также желание учиться, развиваться и быть в курсе современных тенденций. Дополнительным преимуществом станет интерес к компьютерным играм и киберспорту.

Эта работа прекрасно подходит для студентов, поскольку работодатели предлагают гибкий график, возможность совмещать обучение с работой и приобретать ценный опыт в молодежной среде.

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