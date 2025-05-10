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И заработать, и найти друзей: в Киеве открыли вакансию в компьютерном клубе для студентов

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Ноутбук Новость обновлена 10 мая 2025, 10:52
Ноутбук. Фото Pixabay

Кандидат получит молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием

Работа для студентов сегодня пользуется спросом, ведь они стремятся как можно быстрее стать финансово независимыми и активно ищут возможность совмещать обучение с подработкой. К примеру, одна из самых инновационных сетей компьютерных клубов в Украине – Cyberion – открывает вакансию администратора в Киеве.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели гарантируют достойную зарплату и приятный молодой коллектив.

Скриншот вакансии

Что предлагает Cyberion

В этой должности студент получит следующие возможности:

  • удобный график: 2/2, 4/2 или по договоренности, с 10:00 до 22:00;
  • официальное трудоустройство, полная или частичная занятость;
  • конкурентную зарплату от 15 000 до 20 000 грн;
  • комфортные локации рядом с метро: Арсенальная, Харьковская, Минская;
  • молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием;
  • возможность карьерного и личного роста, участие в турнирах и событиях киберсообщества.

Что нужно делать

В обязанности администратора входит:

  • приветствовать гостей клуба, помогать с регистрацией и использованием оборудования;
  • обслуживать клиентов в кассе, продавать снеки и напитки;
  • поддерживать порядок в зале;
  • способствовать формированию дружеской и комфортной атмосферы.

От кандидата ожидается базовое владение персональным компьютером, умение общаться с клиентами, чистоплотность, ориентированность на сервис, а также желание учиться, развиваться и быть в курсе современных тенденций. Дополнительным преимуществом станет интерес к компьютерным играм и киберспорту.

Эта работа прекрасно подходит для студентов, поскольку работодатели предлагают гибкий график, возможность совмещать обучение с работой и приобретать ценный опыт в молодежной среде.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве появилась интересная вакансия SMM-менеджера, которая отлично подойдет для инициативной молодежи. Это — возможность проявить себя в медиасфере, занимаясь созданием актуального контента для TikTok и Instagram.

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#Студенты #Робота #Вакансии #Работа для студентов