И заработать, и найти друзей: в Киеве открыли вакансию в компьютерном клубе для студентов
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Кандидат получит молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием
Работа для студентов сегодня пользуется спросом, ведь они стремятся как можно быстрее стать финансово независимыми и активно ищут возможность совмещать обучение с подработкой. К примеру, одна из самых инновационных сетей компьютерных клубов в Украине – Cyberion – открывает вакансию администратора в Киеве.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели гарантируют достойную зарплату и приятный молодой коллектив.
Что предлагает Cyberion
В этой должности студент получит следующие возможности:
- удобный график: 2/2, 4/2 или по договоренности, с 10:00 до 22:00;
- официальное трудоустройство, полная или частичная занятость;
- конкурентную зарплату от 15 000 до 20 000 грн;
- комфортные локации рядом с метро: Арсенальная, Харьковская, Минская;
- молодой, энергичный коллектив и современный клуб с лучшим оборудованием;
- возможность карьерного и личного роста, участие в турнирах и событиях киберсообщества.
Что нужно делать
В обязанности администратора входит:
- приветствовать гостей клуба, помогать с регистрацией и использованием оборудования;
- обслуживать клиентов в кассе, продавать снеки и напитки;
- поддерживать порядок в зале;
- способствовать формированию дружеской и комфортной атмосферы.
От кандидата ожидается базовое владение персональным компьютером, умение общаться с клиентами, чистоплотность, ориентированность на сервис, а также желание учиться, развиваться и быть в курсе современных тенденций. Дополнительным преимуществом станет интерес к компьютерным играм и киберспорту.
Эта работа прекрасно подходит для студентов, поскольку работодатели предлагают гибкий график, возможность совмещать обучение с работой и приобретать ценный опыт в молодежной среде.
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