Через 10 лет вода в Украине будет почасово. Жителям больших городов назвали еще худший сценарий
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Решением вопроса водоснабжения городов юга Украины следует заниматься уже сейчас
Из-за серьезного изменения климата уже в ближайшие десятилетия Украина может столкнуться с проблемой обеспечения водой больших городов. А некоторые города будут получать воду почасово.
Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу". Он объяснил, почему сложилась такая ситуация.
Больше читайте в публикации: "Такими темпами, как сейчас, восстановление Украины займет не менее 70 лет, но есть и другая проблема — Сергей Сухомлин".
По его словам, есть много факторов. Кроме изменения климата, это еще и поведение наших соседей, которое приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге.
— Для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона [и Николаева]. Если ничего не делать, лет через 15 у нас будут серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться нужно уже сейчас, — говорит чиновник.
По его мнению, если сохранятся такие же потери воды у водоканалов и сбросы неочищенных канализационных стоков в реки (на сегодняшний день уровень очистки сточных вод в Украине составляет 32%, а в Европе — более 80%), то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово.
— А некоторые крупные города, например Одесса, могут вообще стать ограниченными в водоснабжении, — назвал худший сценарий глава агентства.
Он добавил, что водопровод для Одессы нужно объединить со строительством трассы, соединяющей город с дунайскими портами, без заезда в Молдову.
— Это уже не об восстановлении, а о построении еще лучшего, чем было раньше. Очень масштабный проект, сейчас Всемирный банк с помощью специалистов производит расчеты. Как только получим цифры, будем предметно говорить о путях финансирования. Но эту проблему уже нужно решать, — подытожил Сергей Сухомлин.
Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда на границе появятся "человеческие" туалеты.