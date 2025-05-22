Через 10 лет вода в Украине будет почасово. Жителям больших городов назвали еще худший сценарий

Решением вопроса водоснабжения городов юга Украины следует заниматься уже сейчас

Из-за серьезного изменения климата уже в ближайшие десятилетия Украина может столкнуться с проблемой обеспечения водой больших городов. А некоторые города будут получать воду почасово.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу". Он объяснил, почему сложилась такая ситуация.

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По его словам, есть много факторов. Кроме изменения климата, это еще и поведение наших соседей, которое приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге.

— Для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона [и Николаева]. Если ничего не делать, лет через 15 у нас будут серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться нужно уже сейчас, — говорит чиновник.

По его мнению, если сохранятся такие же потери воды у водоканалов и сбросы неочищенных канализационных стоков в реки (на сегодняшний день уровень очистки сточных вод в Украине составляет 32%, а в Европе — более 80%), то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово.

— А некоторые крупные города, например Одесса, могут вообще стать ограниченными в водоснабжении, — назвал худший сценарий глава агентства.

Он добавил, что водопровод для Одессы нужно объединить со строительством трассы, соединяющей город с дунайскими портами, без заезда в Молдову.

— Это уже не об восстановлении, а о построении еще лучшего, чем было раньше. Очень масштабный проект, сейчас Всемирный банк с помощью специалистов производит расчеты. Как только получим цифры, будем предметно говорить о путях финансирования. Но эту проблему уже нужно решать, — подытожил Сергей Сухомлин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда на границе появятся "человеческие" туалеты.