Один житель вспомнил, что когда-то весной вода даже затапливала полпарка

В парке "Дубовая Роща" в Запорожье снова заметно обмеление водоемов — вода начала активно вытекать из прудов. Местные жители с беспокойством делятся наблюдениями в соцсетях.

В одном из местных пабликов появилось видео, где видно, что между двумя озерами уже нет водной связи — водный коридор исчез.

Как отметил один из корреспондентов, раньше вода в прудах была, но из-за войны ситуация изменилась. Он подчеркнул, что если бы не разрушение Каховской гидроэлектростанции, уровень воды в Днепре и других водоемах оставался бы стабильным: "Если бы эти россияне не взорвали Каховскую ГЭС, вода была бы и в Днепре, и в этих лужах".

Другой житель вспомнил, что когда-то весной вода даже затапливала полпарка, что свидетельствует о гораздо более высоком уровне воды в довоенный период. Пока вода идет, и прудов почти нет. Также один из украинцев выразил надежду, что после войны все восстановят: "После войны все восстановим…". Он также добавил, что виновные в войне должны понести ответственность.

К слову, месяц назад в "Дубовой Роще" водоемы искусственно наполнили, что помогло значительно повысить уровень воды по сравнению с мартом. Впрочем, сегодня снова наблюдается критическая ситуация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вознесеновский парк в Запорожье постепенно восстанавливается — после запуска фонтана обмелевших водоема снова наполняются водой. К радости, оставшаяся рыба начала нерест.