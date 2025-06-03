В Винницкой области 13-летний рыбак поймал настоящего "монстра": видео облетело сеть

На Южном Буге поймали сома-великана

В Винницкой области юный рыбак поймал сома весом 27 килограммов. Поймать такую рыбу – настоящая редкость даже для опытных рыболовов.

Видео с уловом опубликовали пользователи социальной сети ТикТок. Гигантскую рыбу 13-летний парень поймал на реке Южный Буг.

На видео видно, как рыбак вынимает рыбу из водоема. Парню помогают другие рыбаки, а остальные собравшиеся снимают процесс на телефоны, ведь такое не каждый день увидишь.

В комментариях под видео пользователи выражают восторг юным рыболовом. "Этому парню 13 лет, вот что поражает. С детства занимается этим. Настоящий рыбак", — написал один из комментаторов.

Некоторые рыбаки предлагали отпустить крупную рыбу обратно в водоем. Часть зрителей подвергли сомнению вес добычи. "Относительно 27 кг – явный перебор, ориентировочно 10-12, но так, как никто на видео его не весил, то написать можно что угодно", – написал комментатор. Он предложил показать видео взвешивания рыбы.

Сом в украинских водоемах

Сом европейский – самая большая пресноводная рыба Украины, которая может достигать длины до 2,5 метра и веса более 100 килограммов. В украинских водоемах встречаются преимущественно особи весом от 5 до 50 килограммов. Эти рыбы обитают в больших реках, водохранилищах и озерах по всей территории страны.

Сомы предпочитают глубокие места с илистым дном, где охотятся на рыбу, лягушек, раков и водоплавающих птиц. Эти хищники наиболее активны ночью и в сумерках. Большие особи могут жить более 80 лет, поэтому 27-килограммовый сом может быть в возрасте несколько десятков лет. Лучшее время для ловли сома – летние месяцы, когда вода достаточно прогрелась.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкую рыбу из США поймали в Украине. Ее размеры действительно впечатляют.