Винні дощі чи стічні води? У Вінниці Південний Буг перетворився на болото (відео)

Місцеві б'ють на сполох

У Вінниці місцеві жителі скаржаться на сильне забруднення річки Південний Буг. Водна набула зеленого кольору та має неприємний запах, нагадуючи болото.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що торік в цей же час теж спостерігалась така ж проблема.

"ЖАХЛИВЕ забруднення на Бугу у Вінниці", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що до набережної прибило сміття та купу водоростей. До того ж вода має дивний зелений колір зі специфічним нальотом. Наразі точної причини забруднення адміністрація міста та екологічна служба не називали, однак місцеві мають свою версію. Хтось стверджує, що після значних дощів у річку позмивало сміття, після чого його прибило до берега. А дехто пише, що вся справа у стічних водах, які впадають у Буг.

Нагадаємо, що у 2024 році наприкінці травня екологічна служба перевіряла Південний Буг через скарги місцевих на забруднену воду та неприємний запах. Тоді було проведено кілька лабораторних досліджень, які виявили:

в усіх відібраних пробах рівень розчинного кисню знаходився в межах допустимого значення;

в пробі № 4 було виявлено високий вміст азоту амонійного 15,1 мг/дм3, перевищення у 7,5 рази;

незначне перевищення азоту амонійного у 1,45 рази виявлено в пробі № 5;

інші показники забруднюючих речовин не перевищували нормованих значень.

З чим саме були пов'язані такі забруднення екологи не розповіли, однак можливо і цього року на якість води вплинули ці показники.

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