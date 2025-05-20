Вода "кипит". В Запорожье парковое озеро снова полно после обмеления (видео)

Последствия подрыва Каховской ГЭС в Запорожье будут ощущаться не один год

Вознесеновский парк в Запорожье постепенно восстанавливается — после запуска фонтана обмелые пруды снова наполняются водой. Возвращается вода, а вместе с ней жизнь. На радостях, оставшаяся там рыба пошла на нерест.

Местные активисты надеются, что после наполнения водоема полностью сюда вернут карпов кои, которые здесь тоже жили. Но кроме них в озере полно рыбы, например караси. Именно они заставили воду "кипеть" — активно начали нереститься.

Лучше себя чувствуют и черепахи, часть из которых из-за обмеления даже переселялись. Горожане рассказывают, что черепахи настолько оживились, что пытались атаковать уток. Одна из черепах схватила малыша. Утенка спасла мама-утка.

Ставки обмелели из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, ведь их система связана с Днепром, уровень которого тоже сильно упал. Сейчас пруд, который обмелел, искусственно наполняют водой. Начал работать каскадный фонтан "Радуга". Даже включили фонтан в самом пруду.

Еще месяц назад пруд в Вознесеновском парке выглядел так.

Добавим, что в водоемах живут не только те животные, которых поселила городская власть или птиц, которые прилетели сами. Часть жителей, например красноухие черепахи, принесены горожанами.

В общем парк привели в порядок, покрасили деревянные элементы и тому подобное. Высадили клумбы, покосили траву. Пока в Запорожье дождь, но уже через несколько дней погода должна стабилизироваться и парк будет ждать посетителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал об экологической катастрофе на реке Мокрая Московка в Запорожье. Река, текущая через город и впадающая в Днепр, была загрязнена мазутом.