Огородов больше нет, разрушаются мосты: западную Украину сильно затопило, какие последствия (фото, видео)

Затопленные огороды, дороги, рушится транспортная инфраструктура

Майские ливни, похоже, решили прийти в июне и наделали немало бед на западе Украины. Сильные грозы 2 июня затопили людям огороды, превратили дороги в реки и повредили транспортную инфраструктуру.

Больше всего пострадал Ужгород, где такого масштабного ливня не было давно. По сообщениям местных жителей, погода была просто страшная – ветер чуть не сносил деревья, а вода залила улицы.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" из Тернополя, в областном центре ливень оказался менее разрушительным, чем в Ужгороде, но тоже не обошлось без последствий.

Особенно тяжелая ситуация в селе Синява на Тернопольщине, которая сильно затопила. В Черниховцах, близ Тернополя, от большого количества осадков частично разрушился мост.

В Кременецкой области ливень также был очень сильным. Известный священник-блогер Алексей Филюк показал, как можно принимать душ под бешеной струей воды с неба.

Мост в Черниховцах

В других городах региона тоже шел дождь, но пока без серьезных негативных последствий. Синоптики предупреждали, что со второй половины 3 июня на западе Украины ожидаются сильные грозы.

Где бушует непогода на западе Украины

Ранее "Телеграф" также писал, что непогода наделала беды на огородах украинцев. Это очередной беспощадный удар по урожаю.