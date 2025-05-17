Весна завершится грозами: какие украинские регионы охватит мощная непогода (карта)

Наиболее интенсивные грозы ожидаются 28 числа

До конца мая в Украине еще будут продолжаться грозы, преимущественно поражающие южные, восточные и центральные области. Наиболее активными днями станут 25, 27, 28 и 29 мая, когда в отдельных регионах ожидается повышенная грозовая активность.

"Телеграф" просмотрел данные с погодного сервиса Ventusky и составил прогноз.

Начиная с понедельника, 19 мая, грозы ожидаются с небольшой и умеренной интенсивностью в южных, центральных и северо-восточных регионах. Самые мощные разряды прогнозируют на Днепропетровщине — до 800 джоулов на килограмм, тогда как самые слабые грозы с энергией около 400 джоулов будут на Сумщине и Запорожье.

Погода на 19 мая

До 25 мая грозы охватят северо-восточные области Украины, наиболее интенсивными они будут на Харьковщине и Луганщине. Самый высокий показатель энергии гроз — 900 джоулов на килограмм — ожидается в Луганской области, но эта зона частично коснется и Харьковской.

Погода на 25 мая

В начале следующей недели, 26 мая, грозы будут преимущественно на северо-востоке, но их интенсивность будет низкой — максимум 500 джоулов — в Луганской области.

Погода на 26 мая

Уже 27 мая грозы охватят обширную территорию Украины: юг, восток, запад и частично центр. Наиболее сильные — на Донетчине (1 300 дж), умеренные – на Тернопольщине, Днепропетровщине (500 дж) и в Крыму (1 000 дж).

Погода на 27 мая

Грозы 28 мая будут сосредоточены преимущественно на юге, севере, востоке и частично в центральных областях Украины. Самая мощная активность ожидается в Луганской области — энергия разрядов достигнет 2 100 джоулов на килограмм. Харьковская область также будет активно охвачена грозами. В то же время на юге, в частности, в Николаевской и Запорожской областях, грозы будут значительно слабее — около 500 джоулов. На западе страны гроз почти не будет или они будут очень незначительны.

Погода на 28 мая

29 мая грозы будут преобладать на севере, северо-востоке и местами на западе и юге Украины. В Луганской области ожидается мощность гроз до 1 500 джоулов на килограмм. Также грозы прогнозируются в Черновицкой области – на западе и Черниговской – на севере, однако интенсивность там будет умеренной.

Погода на 29 мая

Грозы 30 числа распространятся преимущественно по центру страны — они будут образовываться в виде протяженности с севера на юг. Самые сильные грозы прогнозируются в Харьковской области с энергией разрядов около 1 400 джоулов на килограмм. В Крыму и Одесской области грозы будут слабыми, с показателем около 500 джоулов.

Погода на 30 мая

Насыщенный грозовой период в конце мая коснется почти всех регионов Украины. Наибольшую активность атмосферы следует ожидать на востоке, в частности, на Луганщине и Харьковщине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве продолжается период прохладной и дождливой погоды. Впрочем, к концу недели синоптики обещают уменьшение облачности и постепенное повышение температуры.