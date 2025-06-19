В Одессе нашли мертвой пропавшую семилетнюю девочку: уже допрашивают первого подозреваемого

Полиция работает с подозреваемым

В Одессе нашли мертвой семилетнюю девочку, которая пропала вчера вечером. Ребенок вышел из дома на улице Бреуса и больше не вернулся.

Следователи подозревают в убийстве ребенка мужчину, с которым сейчас проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Погибшую девочку зовут Соломия Тарасюк. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют мотивы преступления.

Корреспонденты "Телеграфа" позвонили в Главное управление Национальной полиции в Одесской области относительно гибели девочки. Нам ответили, что детали будут обнародованы позже. Мы продолжаем следить за ситуацией.

По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате насильственных действий. Правоохранители уже работают с подозреваемым. Продолжается работа по установлению полной картины события и привлечению виновного к ответственности.

Напомним, семилетний ребенок пропал вечером возле своего дома. Девочка имела худощавое телосложение, русые волосы и рану под носом. Соломия была одета в розовую футболку, розовые шорты и кроксы такого же цвета. С собой она взяла зелёный самокат.

Родители обратились в полицию, когда дочь не вернулась домой. Правоохранители сразу начали поисковую операцию и объявили план "Перехват".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно пропавшую 13-летнюю девочку нашли мертвой в реке на Буковине. Ребенок был ученицей 7-го класса.