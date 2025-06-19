В Одесі знайшли мертвою зниклу семирічну дівчинку: вже допитують першого підозрюваного

Поліція працює з підозрюваним

В Одесі знайшли мертвою семирічну дівчинку, яка зникла вчора ввечері. Дитина вийшла з дому на вулиці Бреуса та більше не повернулася.

Слідчі підозрюють у вбивстві дитини чоловіка, з яким наразі проводяться слідчі дії. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Загиблу дівчинку звати Соломія Тарасюк. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та з'ясовують мотиви злочину.

За попередніми даними, смерть дівчинки настала внаслідок насильницьких дій. Правоохоронці уже працюють з підозрюваним. Продовжується робота для встановлення повної картини події та притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, семирічна дитина пропала минулого вечора біля свого будинку. Дівчинка мала худорляву статуру, русяве волосся та рану під носом. Соломія була одягнена в рожеву футболку, рожеві шорти та крокси такого ж кольору. З собою вона взяла зелений самокат.

Батьки звернулися до поліції, коли донька не повернулася додому. Правоохоронці одразу розпочали пошукову операцію та оголосили план "Перехоплення". Громадян просили повідомляти будь-яку інформацію про місцезнаходження дитини на спеціальну лінію 102 або до територіального відділу поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно зниклу 13-річну дівчинку знайшли мертвою в річці на Буковині. Дитина була ученицею 7-го класу.