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Малоизвестное озеро с интересным названием Ведро: где в Киеве находится дикий оазис

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Озеро Ведро
Озеро Ведро. Фото Коллаж "Телеграфа"

Добраться сюда будет не так просто

Не все киевляне знают, что на окраине города прячется один из самых чистых водоемов столицы – озеро Ведро. Здесь нет кафе, набережных или проката катамаранов, зато есть дикая природа, редкие растения и полная тишина.

Это место, где можно побыть наедине с лесом, водой и собой. Об этой уникальной локации рассказывает "Телеграф".

Что это за место

Озеро Ведро расположено в Голосеевском районе Киева, в долине реки Вита — между Днепровским и Столичным шоссе. Оно граничит с территорией Национального природного парка "Голосеевский", хотя пока не имеет официального охранного статуса.

Водоем площадью более 30 гектаров спрятан между лесами, вдали от жилой застройки и трасс. Здесь почти нет людей – иногда проходят рыбаки или местные жители на прогулке с собакой.

Это одно из немногих природных озер в столице, сохранившее свою первозданность.

Озеро в Голосеевском районе Киева
Озеро с чистой водой

Чем интересно озеро Ведро

Это озеро – настоящий центр биоразнообразия. В воде обитают почти два десятка видов рыб: карп, карась, окунь, линь. В лесу рядом можно увидеть бобров, ондатр, а в небе – цапли, лиски, диких уток.

Особой гордостью экологов стала находка — в 2023 году в озере обнаружили хищное краснокнижное растение альдрованда пузырчатое. У нее нет корней, плавает в толще воды и ловит насекомых, как настоящий подводный хищник. Также здесь растет щитолистный плавун – еще один редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины.

Вода здесь — удивительно прозрачная, а берега покрыты камышом и лесом. Можно часами слушать, как шелестит трава, и плещет вода. Машин не слышно совсем.

Озеро Ведро
Здесь можно даже искупаться

Экологическая угроза

Несмотря на свою уникальность, у озера нет ни одного охранного статуса. Время от времени на участки вокруг него пытаются посягнуть застройщики: планируют коттеджи, расчистку берегов, вывоз песка.

Местные жители и экологические активисты не раз подавали петиции о создании на территории озера ландшафтного заказника. В Киевраде уже рассматривали соответствующие обращения, но окончательное решение пока не принято.

Специалисты отмечают: озеро Ведро имеет чрезвычайную ценность для экосистемы Киева, а его уничтожение будет иметь необратимые последствия.

Озеро возле Конча-Заспы
Водоем прячется среди леса

Почему стоит прийти

Это одно из мест, где не увидишь толпы с кофе и самокатами. Но если вы устали от ритма мегаполиса, хотите тишины, простора и воздух – озеро Ведро идеально.

Можно просто сесть на бревно у воды, посмотреть, как проплывают утки, или пройтись по лесным тропинкам вокруг озера. Также в озере можно покупаться, там есть маленький пляж.

Как доехать

Удобнее всего — на авто от станций метро "Демеевская" или "Выдубичи" в направлении Столичного шоссе. Ориентир – поворот на улицу Лесоводную.

Парковка здесь стихийная, на обочинах лесных дорог. Дальше — 5–10 минут пешком по тропинке вглубь леса.

Чтобы добраться на общественном транспорте, нужно сесть на Выдубичах по маршруту №43 или 43К. Остановитесь на остановке ФК "Динамо" и по дорожке пройдите к озеру примерно 20 минут.

Ранее "Телеграф" писал, что не все киевляне знают, что в нескольких минутах от станции метро "Голосеевская" скрывается настоящий зеленый рай — Ореховатские пруды. Чем они привлекают местных жителей.

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#Озеро #Голосеевский парк #Новости Киева #Ведро