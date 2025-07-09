Масштабный пожар охватил села в Одесской области: огонь уже перебрасывается на дома (видео)

Лишь днем ранее на пожаре пострадали шесть человек, среди них — один ребенок

Одесская область снова страдает от масштабных пожаров: в Березовском районе горят поля, леса и отдельные населенные пункты. По словам местных жителей, огонь в некоторых селах уже перекинулся на частные дома и даже фермерские хозяйства.

Об этом сообщили в местном паблике и опубликовали кадры с мест событий.

В Березовском районе все в дыму из-за пожаров

Как информирует Главное управление ГСЧС в Одесской области, только за последние сутки — 8 июля — на пожарах, вызванных возгоранием сухой растительности, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Спасатели отмечают, что значительная часть возгораний вызвана умышленным поджогом сухостоя. Люди игнорируют многочисленные предупреждения, надеясь самостоятельно укротить пламя. Однако в большинстве случаев это заканчивается трагедией или для самих поджигателей, или для жителей окрестных домов и ферм.

Огонь, начинающийся с небольшого очага, способен в считанные минуты охватить большие площади, уничтожая все на своем пути.

В ГСЧС призывают граждан отказаться от сжигания растительных остатков, не оставлять открытый огонь без присмотра и особенно внимательно следить за детьми, которые могут стать жертвами или невольными виновниками трагедий.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в Березовском районе днями ранее бушевал масштабный пожар: огонь стремительно охватил сельскохозяйственные угодья и приблизился к жилым селам.