Масштабна пожежа охопила села на Одещині: вогонь вже перекидається на будинки (відео)

Лише днем раніше на пожежі постраждало шестеро людей, серед них — одна дитина

Одеська область знову потерпає від масштабних пожеж: у Березівському районі горять поля, ліси та окремі населені пункти. За словами місцевих жителів, вогонь у деяких селах уже перекинувся на приватні будинки та навіть на фермерські господарства.

Про це повідомляють у місцевому пабліку та публікують кадри з місць подій.

У Березівському районі все в диму через пожежі

Як інформує Головне управління ДСНС в Одеській області, лише за останню добу — 8 липня — на пожежах, спричинених займанням сухої рослинності, постраждало шестеро людей, серед них — одна дитина.

Рятувальники наголошують, що значна частина займань спричинена умисним випалюванням сухостою. Люди ігнорують численні попередження, сподіваючись самотужки приборкати полум'я. Однак у більшості випадків це закінчується трагедією — або для самих паліїв, або для мешканців навколишніх будинків і ферм.

Вогонь, що розпочинається з невеликого вогнища, здатен за лічені хвилини охопити великі площі, знищуючи все на своєму шляху.

У ДСНС закликають громадян відмовитися від спалювання рослинних залишків, не залишати відкритий вогонь без нагляду та особливо уважно стежити за дітьми, які можуть стати жертвами або мимовільними винуватцями трагедій.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що в Березівському районі днями раніше вирувала масштабна пожежа: вогонь стрімко охопив сільськогосподарські угіддя та наблизився до житлових сіл.