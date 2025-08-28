Вода в море возле Одессы внезапно стала необычного цвета. Безопасно ли купаться и какое ее качество (видео)

Результаты проб экоинспекции поразили

Черное море в Одесской области изменило цвет, вода буквально стала черной. В экоинспекции уже рассказали, что произошло и распространили результаты проб.

Как отметили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в настоящее время анализы показали 63-кратное превышение загрязняющих веществ в Черном море. Самая большая интенсивность именно в Крыжановке под Одессой.

Обследование пляжа и взятие проб воды состоялось 27 августа, однако информация о значительном ухудшении состояния воды в море появилась раньше. Ведь с середины августа украинцы фиксировали значительное количество водорослей в прибрежной зоне, а уже с 26 августа — почернение моря. В местных пабликах публиковали немало видео с черными волнами, сильно похожими на мутную грязную воду.

Что обнаружили в инспекции:

взвешенные вещества — в 63,2 раза выше нормы. Именно поэтому прозрачность воды сильно упала, ведь проникновение света через нее почти нет. Это довольно плохо влияет на растения – невозможный фотосинтез.

выше нормы. Именно поэтому прозрачность воды сильно упала, ведь проникновение света через нее почти нет. Это довольно плохо влияет на растения – невозможный фотосинтез. азот аммонийный – в 1,9 раза выше допустимого уровня. Это соединение токсично и представляет угрозу для морских организмов, особенно в условиях жары и низкого уровня кислорода;

кислород – в 6,7 раза ниже нормы. Это критический показатель, ведь без достаточного количества кислорода морские живые организмы гибнут.

Причиной такого состояния воды экологи называют интенсивное "цветение моря" — эвтрофикацию. Избыток питательных веществ стимулирует массовое размножение водорослей, которые, разлагаясь, истощают воду и лишают ее кислорода. Купаться в такой воде не рекомендуют, она может, быть не безопасна.

