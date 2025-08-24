Невозможно купаться. Море подготовило неприятный сюрприз отдыхающим на Одесчине (видео)

Украинцы написали свое мнение

Температура воды в Черном море у Черноморска резко снизилась до критически холодного уровня. Эта температура чрезвычайно низка для конца августа, когда море обычно прогревается до комфортных для купания показателей.

Соответствующее видео показали в сети Тик Ток. На приборе, который измеряет температуру, заметно, что температура воды в Черноморске составляет +14°C.

Комфортная температура морской воды для купания обычно составляет 22-26°C, поскольку большинство людей считают этот диапазон наиболее приятным для длительного пребывания в воде. Вода температурой 20-22°C считается прохладной, но вполне приемлемой для большинства взрослых людей.

Если температура воды опускается до 18-20°C, она становится достаточно прохладной и предпочтительно подходит для кратковременного купания или для тех, кто привык к прохладной воде. Воду ниже 18°C можно считать холодной, и она рекомендуется только для опытных плавников или регулярно закаливающихся людей.

Такие температурные показатели делают морскую воду непригодной для полноценного отдыха и купания посетителей. Это очень неожиданно, ведь именно август и сентябрь традиционно считаются бархатным сезоном на побережье Черного моря, когда вода остается теплой даже при понижении температуры воздуха.

По данным метеорологической службы, температура воздуха в Черноморске пока в пределах +14-24°C, причем ночью опускается до +14°C, а днем поднимается до +24°C. Прогноз погоды показывает, что в ближайшие дни температурные показатели будут оставаться на аналогичном уровне: 25 августа ожидается +10-24°C, 26 августа +14-26°C, а 27 августа +14-27°C.

Температура воды у побережья Одессы сегодня составляет 23,8 ° C, сообщают метеорологи. Данные обновлены 45 минут назад.

Эксперты отмечают, что текущая температура наиболее комфортна для купания в любое время суток, особенно в жаркие дни. Такой температурный режим признан оптимальным для продолжительного пребывания в воде.

Украинцы отреагировали на видео и написали свое мнение. Многие выражают разочарование от такой прохладной воды в разгар летнего сезона. Отдыхающие жалуются, что вода слишком холодная для комфортного купания, особенно для детей. Некоторые вспоминают, что в прошлом году в этот период вода была гораздо теплее.

В то же время, есть и те, кто относится к ситуации с юмором, шутя над контрастом между ожиданиями от летнего отдыха и реальностью. Некоторые пользователи сравнивают текущую ситуацию с предыдущими годами, когда вода была более комфортной для купания.

