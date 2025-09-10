Ходили лошади и играли люди. Вы не сразу угадаете, что это за место в самом центре Киева

На одной из самых известных локаций Киева когда-то разворачивались настоящие сражения разума

В Киеве в 1920-х годах располагалось невероятное шахматное поле под открытым небом, поражавшее своими масштабами и оригинальностью. Это место стало одним из любимых для любителей интеллектуальной игры. А что там сейчас?

Стоит отметить, что в 1920 году на одном из самых известных мест, стояли люди вместо фигур. Они находились на гигантской доске размером с небольшую площадь.

Сюда приходили как опытные шахматисты, так и просто любопытные прохожие. Взрослые нередко устраивали настоящие турниры. Особенно зрелищно выглядели партии в вечернее время.

Шахматное поле в Киеве в начале 1920-х годов

Что там сейчас находится

По одной из историй в начале 1920-х годов было решено построить на этой территории стадион. Но достаточного финансирования не было и поначалу здесь сделали обычное футбольное поле.

Днем его создания считается 12 августа 1923 года, когда на стадионе провели соревнования первой Олимпиады Киевщины.

Кстати, полное название стадиона изначально было "Красным стадионом имени Льва Троцкого". Однако позже, в 1928 году, название сократили до "Красного стадиона", а известного советского политического деятеля Троцкого депортировали из Советского Союза и убили по приказу Сталина в Мексике.

Однако формат такого открытого поля позволял проводить здесь не только футбольные матчи, но и такие экзотические турниры, как "живые шахматы", где роль фигур исполняют люди и даже лошади.

Олимпийские игры Киевской области и новый стадион дали мощный толчок спортивной жизни города. Так, уже в 1935 году был объявлен конкурс на реконструкцию и улучшение стадиона.

Как выглядел стадион. Фото — fcdynamo.com

Реконструкцию производили много раз

Через 5 лет на стадионе появляются зрительские трибуны и раздевалки для спортсменов, а также комнаты для судей и кабинеты врачей. В то время стадион получил новое название – Республиканский стадион им. Хрущева.

Открытием нового стадиона должен был стать матч киевского "Динамо" против команды Красной армии из Москвы, однако он не состоялся. Именно в этот день, 22 июня 1941 года, началась война.

Матч Киева против Москвы в конце концов состоялся на этом стадионе в 1955 году, и в нем "Динамо", к сожалению, проиграло.

После второй мировой войны началась еще одна реконструкция стадиона. Продолжалась она 5 лет из-за слабого финансирования в послевоенные времена. После окончания реконструкции на стадионе наконец-то появилось табло — такое, где работник стадиона самостоятельно переворачивает таблички с цифрами в момент смены счета в матче.

В 1966 году проводилась еще одна реконструкция, которая показалась довольно масштабной. Новый стадион стал самой большой по емкости трибуной в Советском Союзе и Европе. Последующая реконструкция была посвящена Олимпийским играм в 1980 году.

НСК "Олимпийский" после обретения Независимости

После обретения Украиной независимости стадион сменил свое имя. Начиная с 1996 года, он стал Национальным спортивным комплексом "Олимпийский".

В 2008-2011 годах прошла масштабная реконструкция, ведь Украина готовилась к Евро-2012. Реконструкция длилась 38 месяцев и стоила 4 млрд. 600 млн. гривен. Уже в октябре 2011 г. главный стадион столицы был готов принимать гостей со всего мира.

Это самый большой стадион страны и один из самых больших в Европе. Его вместимость составляет 70 050 зрителей, а это почти вдвое больше населения Княжества Монако.

