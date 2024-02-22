Байден назвал Путина сумасшедшим и не только: досталось и Трампу

Глава Штатов уже не в первый раз резко высказывается в сторону российского диктатора

Президент США Джо Байден назвал главу России Владимира Путина "сумасшедшим су**м сыном". Он сказал это в контексте рассуждений, что угроза изменения климата является экзистенциальной угрозой для выживания человечества.

"Последняя экзистенциальная угроза – это климат. Да, у нас есть сумасшедший сукин сын (crazy SOB – англ.), как Путин, а также другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – заявил Байден во время избирательной кампании в Сан-Франциско, его слова цитирует The Hill.

Кроме того, президент США обвинил Путина в смерти Навального и резко раскритиковал бывшего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, который всячески избегает упоминаний о Путине, говоря о гибели российского оппозиционера. Байден отметил что у республиканцев когда-то были "американские моральные устои, но они, кажется, утеряны".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белом доме анонсировали "большой пакет санкций" против Российской Федерации из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Пока неизвестно, что именно он включает, но официально перечень ограничений обнародуют в пятницу, 23 февраля 2024 года.