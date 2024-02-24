Поражение за поражением: премьер Бельгии рассказал о последствиях войны с Украиной для России

Начало этому положил Гостомель

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время мемориальной церемонии по случаю второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле рассказал о неудачах России. Он считает, что война многое изменила не только на территории нашего государства, но и во всем мире.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Во время своей речи он также упомянул битву в Гостомеле и ее влияние на ход войны.

"Россия терпела одно стратегическое поражение за другим. НАТО увеличило свою эффективность и вновь стало центром коллективной безопасности в Европе… Российский флот уничтожен. Российское оружие оказалось таким, которое не может противостоять западному", – заявил де Кроо.

По его словам, Украина не раз доказала свое мужество и силу, ведь произошло много важных битвы, в том числе и в Гостомеле, которые позволили стране продолжать борьбу.

"Россияне пытались создать в Гостомеле плацдарм…, но они потерпели поражение. Российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев", – отметил де Кроо.

Напомним, что кроме бельгийского премьера в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны приехали также премьеры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджия Мэлони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Приехал также бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину вторжения РФ.