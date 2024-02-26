Путинские спецслужбы могут начать охоту за россиянами в Германии: как это возможно

Не исключено, что путинские агенты в Европе готовят новые акты государственного терроризма.

Убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании может показать россиянам, что оппоненты путинского террористического режима, сбежавшие за границу спасаясь от преследований – легкая мишень. Следующей площадкой для охоты на людей для российских спецслужб может стать Германия.

Об этом пишет германское издание BILD. Издание напоминает, что более 1900 граждан РФ получили политическое убежище в Германии только с начала 2022 года.

"Это люди, которые подвергаются особому риску из-за деятельности против войны, за демократию и права человека" – пишет издание.

Источники правоохранительных органов и спецслужб Германии рассказали, что правительство Германии серьезно относится к актам государственного терроризма со стороны России. Немецкие правоохранители не исключают того, что путинская агентура может готовить операции по похищению или убийству политических оппонентов путинского режима за границей.

"Тот, кто выступает против путинского режима, подвергается большой опасности. Некоторые нашли убежище от политических преследований в Германии, и мы делаем все возможное, чтобы эти люди были в безопасности", — сказала газете министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По ее словам, сейчас немецкие органы безопасности находятся в контакте с властями Испании. Скорее всего, убийство Кузьминова – это случай такого российского государственного терроризма, акты подготовки которого подозревает Германия.

"Мы знаем, что разжигатель войны Путин не остановится ни перед чем", – резюмировала Фезер.

Напомним, что вечером 19 февраля появилась информация о гибели российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Об этом начали массово писать в печати Испании, где, как выяснилось, и жил Максим Кузьминов. В СМИ сообщали о том, что его застрелили и переехали на собственной машине.

Первые результаты расследования испанской Гражданской гвардии указывают на то, что убийство выполнила "группа профессионалов, действовавших с аккуратностью и точностью, присущей немногим". При этом известно, что живший под прикрытием Кузьминова поддельными документами обеспечили сами власти Испании. Однако он не получил защиты.